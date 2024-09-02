13% российских фанатов тратят на спортивные события до 20 000 руб. ежемесячно

По данным опроса аналитического центра A2:Research, самым эффектным и популярным, по мнению российских поклонников спорта, оказался футбол (39%), на втором месте — хоккей (30%), а на третьем — смешанные единоборства (21%).
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