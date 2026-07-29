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Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила выгула собак

Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила выгула собак

Летний период традиционно считается временем повышенной активности детей на открытом воздухе. Многие школьники проводят каникулы на дачах, посещают парки и дворовые территории, что делает вопросы безопасности при выгуле домашних питомцев особенно актуальными для всех категорий граждан.

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