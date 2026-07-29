Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила выгула собак

Летний период традиционно считается временем повышенной активности детей на открытом воздухе. Многие школьники проводят каникулы на дачах, посещают парки и дворовые территории, что делает вопросы безопасности при выгуле домашних питомцев особенно актуальными для всех категорий граждан.
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