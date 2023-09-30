Мужчины решили, сколько партнеров может быть у женщины до брака. И тут же передумали

авторша патологически ненавидит мужчин. Из статьи в статью одни и те же затёртые мыслишки,которые она выстрадала бессонными одинокими ночами. Наверное чувырдла она была с молодости,на которую ни один Квазимодо не покусился даже в состоянии острого алкогольного опьянения. Вот она и шизанулась на почве мести.

Н

НС

для женщин девственность до 20-и лет - норма, после 20и до 25и - доблесть, старше 25-и - повод задуматься, после 30-и - патология. С этим ничего поделать нельзя. И увы! - как бы не хотелось авторше - мужчина по праву не обязан отчитываться о количестве женщин у него ни до,ни после. А вот для женщины большое количество мужчин - свидетельство распущенности, не более того. Почти проституция. И с этим НЕЛЬЗЯ ничего поделать. Впрочем искренне любящую,хорошую женщину не спрашивают "сколько было" - её просто любят. А вот скверную бабу невольно подозреваешь во всех грехах её....