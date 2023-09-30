Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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  • Александр24
    А что?  Есть ещё идиоты среди мужиков, которые спрашивают у любимых, сколько до него у неё было?Мужчины решили, с...
  • НС
    для женщин девственность до 20-и лет - норма, после 20и до 25и - доблесть, старше 25-и  - повод задуматься, после 30-...Мужчины решили, с...
  • НС
    авторша патологически ненавидит мужчин. Из статьи в статью одни и те же затёртые мыслишки,которые она выстрадала бесс...Мужчины решили, с...

Мужчины решили, сколько партнеров может быть у женщины до брака. И тут же передумали

Мужчины решили, сколько партнеров может быть у женщины до брака. И тут же передумали

Под утро, возвращаясь с собрания женщин, которым ничего уже не светит, я задумалась вот над каким вопросом.

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Комментарии
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НС
авторша патологически ненавидит мужчин. Из статьи в статью одни и те же затёртые мыслишки,которые она выстрадала бессонными одинокими ночами. Наверное чувырдла она была с молодости,на которую ни один Квазимодо не покусился даже в состоянии острого алкогольного опьянения. Вот она и шизанулась на почве мести.
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2 час.
Н
НС
для женщин девственность до 20-и лет - норма, после 20и до 25и - доблесть, старше 25-и  - повод задуматься, после 30-и - патология.  С этим ничего поделать нельзя. И увы! - как бы не хотелось авторше - мужчина по праву не обязан отчитываться о количестве женщин у него ни до,ни после. А вот для женщины большое количество мужчин - свидетельство распущенности, не более того. Почти проституция. И с этим НЕЛЬЗЯ ничего поделать. Впрочем искренне любящую,хорошую женщину не спрашивают &quot;сколько было&quot; - её просто любят.   А вот скверную бабу невольно подозреваешь во всех грехах её....
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2 час.
А
Александр24
А что?  Есть ещё идиоты среди мужиков, которые спрашивают у любимых, сколько до него у неё было?
Ответить
2 час.

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