Грета Тунберг получила награду самой известной в мире прогульщицы

Европейские отделение издания Politico опубликовало шуточный антирейтинг политиков за 2023 год. В частности, шведская экологическая активистка Грета Тунберг вошла в итоговый шорт-лист в номинации года «Как ты смеешь» и была названа «самой известной в мире прогульщицей» за свою позицию по конфликту Израиля и ХАМАС.