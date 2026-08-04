Мирошник: ЕС прекратит поддержку Киева при значительных внутриполитических изменениях или угрозе вовлечения в конфликт — мнение дипломата

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС заявил, что, по его мнению, Европа не прекратит поддержку Киева, пока в европейских странах не произойдут значительные внутриполитические изменения или пока европейцы не почувствуют реальную угрозу вовлечения своих стран в конфликт.