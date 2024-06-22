В память о защитниках Родины в Иванове зажгли тысячи свечей

В память о защитниках Родины в Иванове зажгли тысячи свечейВ ночь с 21 на 22 июня на Аллее Славы рядом с кинотеатром «Современник» участники международной акции «Огненная картина войны» выложили из свечей Звезду – символ воинской и трудовой доблести ивановцев.