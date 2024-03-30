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World Mixed Doubles Championship 2024. Расписание трансляций

World Mixed Doubles Championship 2024. Расписание трансляций

30 — 31 марта 2024, World Mixed Doubles Championship 2024, (пригласительный по снукеру), Манчестер, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Нил Робертсон (Neil Robertson) / Минк Нутчарут (Mink Nutcharut) World Mixed Doubles Championship 2024 Все новости и результаты World Mixed Doubles Championship 2024 World Mixed Doubles Championship 2024.

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