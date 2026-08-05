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FiNE NEWS

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Минобороны России заявило об ударах по объектам на Украине

Министерство обороны России объявило о проведении ударов по ряду объектов на территории Украины. По данным ведомства, атаки были направлены на объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

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