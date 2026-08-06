Новороссийские десантники уничтожили группу разведывательных и ударных БПЛА на Ореховском направлении

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию позиций подразделений российских десантников от средств воздушной разведки и поражения ВСУ.
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