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Крымская газета

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Новороссийские десантники уничтожили группу разведывательных и ударных БПЛА на Ореховском направлении

Новороссийские десантники уничтожили группу разведывательных и ударных БПЛА на Ореховском направлении

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию позиций подразделений российских десантников от средств воздушной разведки и поражения ВСУ.

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