«В Европе aнтиpoccийская иcтepия. Рoccия – свepхдepжава, она всегда была на стороне сepбов». Директор «Црвены Звезды» о пoлитике

Директор сербской «Црвены Звезды» осудил решение об исключении российских клубов из еврокубков. «Мы возмущены.

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