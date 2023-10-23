Рассказываем, как получить ряд муниципальных услуг в Братске не выходя из дома

Уважаемые жители города Братска! Информируем Вас о возможности получения следующих муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Братска в лице комитета по градостроительству администрации города Братска, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://www.