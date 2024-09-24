План Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине приведет к апокалипсису. Об этом заявил руководитель Крымской межнациональной миссии Заур СмирновАмериканский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Зеленский приехал в США.