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В Крыму заявили, что план Зеленского по Украине приведет к апокалипсису

В Крыму заявили, что план Зеленского по Украине приведет к апокалипсису

План Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине приведет к апокалипсису. Об этом заявил руководитель Крымской межнациональной миссии Заур СмирновАмериканский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Зеленский приехал в США.

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