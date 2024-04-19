Барды Татьяна и Сергей Никитины сбежали в США и спонсируют Украину

В ближайшее время пара планирует выступить на фестивале в Черногории.Известные барды Татьяна и Сергей Никитины, которые два года назад покинули Россию и перебрались к сыну в США, готовятся спеть на одной сцене с Чулпан Хаматовой.
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