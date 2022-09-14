Надо потерпеть: сколько продлятся транспортные ограничения на Садовом кольце Уссурийска

Надо потерпеть: сколько продлятся транспортные ограничения на Садовом кольце Уссурийска

Администрация Уссурийска продлила транспортные ограничения по кольцу на Садовой — Блюхера, где ведется прокладка теплосетей.

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