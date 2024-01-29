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Закон, порядок, государство

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Заслуженному тренеру по боксу Александру Коровину исполнилось 70 лет

Заслуженному тренеру по боксу Александру Коровину исполнилось 70 лет

Заслуженному работнику физической культуры, выдающемуся тренеру по боксу, Почетному гражданину Уссурийска Александру Коровину исполнилось 70 лет.

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