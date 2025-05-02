Явлинский рассказал, как США извинились за срыв экономической реформы в СССР

В США извинились за срыв экономической реформы Явлинского в СССР, признав ее эффективность. Об этом ТАСС сообщил соавтор программы "500 дней", российский экономист и политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии