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В Израиле призвали ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи

В Израиле призвали ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Global Look Press/Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency Тель-Авив должен дать целенаправленный ответ на ракетную атаку, в том числе удары по военной структуре и правительственным центрам Ирана, включая верховного лидера страны Али Хаменеи.

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