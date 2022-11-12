В Республике Бурятия военнослужащие ВВО провели урок мужества для школьников и юнармейцев

В клубе соединения связи для школьников и юнармейцев была организована лекция, в ходе которой, военные связисты рассказали о подвигах военнослужащих в Отечественной войне 1812 года, первой мировой войне и Великой Отечественной войне.
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