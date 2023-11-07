Бастрыкин поручил доложить о ситуации с продажей земли на берегу Волги под Юрьевцем

В следком от местных жителей поступила жалоба на районные власти.Следственный комитет России заинтересовался историей с продажей земли на береговой полосе Горьковского водохранилища в Юрьевецком районе Ивановской области.
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