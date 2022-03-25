Мэр Локоть одобрил уничтожение детских площадок и отъем муниципальной земли

Новосибирский мэр Анатолий Локоть подписал постановление, которым разрешил застройщику людоедского недостроя на улице Урицкого варварски захватить муниципальную землю и лишить горожан детских площадок и парковок ради очередной аварийной свечки.
Новосибирский мэр Анатолий Локоть подписал постановление, которым разрешил застройщику людоедского недостроя на улице Урицкого варварски захватить муниципальную землю и лишить горожан детских площадок и парковок ради очередной аварийной свечки.
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