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Мэр Локоть одобрил уничтожение детских площадок и отъем муниципальной земли

Мэр Локоть одобрил уничтожение детских площадок и отъем муниципальной земли

Новосибирский мэр Анатолий Локоть подписал постановление, которым разрешил застройщику людоедского недостроя на улице Урицкого варварски захватить муниципальную землю и лишить горожан детских площадок и парковок ради очередной аварийной свечки.

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