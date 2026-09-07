Мощные удары гремят у дома Зеленского: главная новость СВО 7 сентября

В Днепропетровске и его пригородах высокоточными боеприпасами нанесён сокрушительный удар по ключевым объектам тыловой инфраструктуры, обеспечивавшим потребности Вооружённых сил Украины.
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