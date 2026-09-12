Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Countries Have No Duty To Admit 13 Children From 3 Marriages In Yemen, Rules Top Human Rights Court

Countries Have No Duty To Admit 13 Children From 3 Marriages In Yemen, Rules Top Human Rights Court

Countries Have No Duty To Admit 13 Children From 3 Marriages In Yemen, Rules Top Human Rights Court Via Remix News, A Yemeni asylum seeker living in the Netherlands cannot rely on family reunification rules to bring over children from two additional marriages that Dutch law does not recognize, ruled the European Court of Human Rights (ECHR).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым