Countries Have No Duty To Admit 13 Children From 3 Marriages In Yemen, Rules Top Human Rights Court Via Remix News, A Yemeni asylum seeker living in the Netherlands cannot rely on family reunification rules to bring over children from two additional marriages that Dutch law does not recognize, ruled the European Court of Human Rights (ECHR).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым