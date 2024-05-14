Гуляя по Васильевскому острову, случайно набрели на музей-аптеку Пеля, я вспомнила, что кто-то мне рассказывал про это место, решили зайти, было открыто и как раз экскурсия только началась.
Аптека Пеля
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Гуляя по Васильевскому острову, случайно набрели на музей-аптеку Пеля, я вспомнила, что кто-то мне рассказывал про это место, решили зайти, было открыто и как раз экскурсия только началась.
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