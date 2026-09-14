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Цена газа в Европе превысила 1000 долларов впервые с декабря 2022 года

Цена газа в Европе превысила 1000 долларов впервые с декабря 2022 года

В понедельник, 14 сентября, в ходе торгов стоимость газа в Европе поднялась выше 1000 долларов за одну тысячу кубометров, что произошло впервые с декабря 2022 года.

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