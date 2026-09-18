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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Адвокат заявил, что организаторы шоу Канье Уэста могут получить до 10 лет тюрьмы

Адвокат заявил, что организаторы шоу Канье Уэста могут получить до 10 лет тюрьмы

Организаторы шоу американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут столкнуться с уголовной ответственностью и получить наказание вплоть до 10 лет тюрьмы, заявил адвокат Александр Бенхин.

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