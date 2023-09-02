AC: США из-за помощи Киеву потерпят поражение и на Украине, и на Тайване
Обозреватель American Conservative Брэдли Делвин сообщил о том, что желание Соединенных Штатов Америки сражаться «до последнего украинца», отказываясь демонстрировать свою слабость перед КНР, может привести к истощению вооружений для поддержки Тайваня.
Комментарии
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Думаю интервенция Китая на Тайвань, если к этому своими провокационными действиями КНР вынудят США, будет носить другой характер. Все будет решено быстро и четко за счет огромного численного превосходства.
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