Путин: Россия и КНР развивают торговлю, несмотря на попытки помешать извне

Объемы торговли России и Китая в 2023 году достигли рекордных размеров и продолжают расти, несмотря на внешние попытки этому помешать, заявил президент РФ Владимир Путин 22 октября на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани.
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