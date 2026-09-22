Reuters: США хотят восстановить военную базу в Гренландии времен холодной войны

США намерены восстановить военную базу в Гренландии времен холодной войны, а также создать еще одну на восточном побережье.
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