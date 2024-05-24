Директор ФСБ Бортников назвал ситуацию в СНГ крайне напряженной

Ситуация на территории СНГ и во всем мире остается крайне напряженной. Такое заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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