Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

50 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алла Тимофеева
    Афтар, писал за 30 серебреников ?Кино: Тайна попул...
  • Михаил Шаповалов
    Миллионера на миллиардера поменять не грех, впрочем, как и из миллиардера сделать миллионера.Art: 6 известных ...
  • Николай Берлизов
    Вообще-то висячие сады строились по приказу вавилонского царя Навуходоносора II (605-562 гг. до н.э.) для его жены ми...История и археоло...

Арт: Из-за чего «смотрел на всех волчьими глазами», как нашел своё счастье и почему не имеет дома телевизора актёр Кирилл Гребенщиков

Арт: Из-за чего «смотрел на всех волчьими глазами», как нашел своё счастье и почему не имеет дома телевизора актёр Кирилл Гребенщиков

В родительском доме Кирилла бывали Эммануил Виторган с Аллой Батлер, Алина Покровская и Герман Юшко… А вместо сказок мама наизусть читала маленькому Гребенщикову отрывок из романа Каверина «Два капитана» или декламировала эпизод из «Семнадцать мгновений весны».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх