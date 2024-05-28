Арт: Из-за чего «смотрел на всех волчьими глазами», как нашел своё счастье и почему не имеет дома телевизора актёр Кирилл Гребенщиков

В родительском доме Кирилла бывали Эммануил Виторган с Аллой Батлер, Алина Покровская и Герман Юшко… А вместо сказок мама наизусть читала маленькому Гребенщикову отрывок из романа Каверина «Два капитана» или декламировала эпизод из «Семнадцать мгновений весны».