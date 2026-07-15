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«Сандерленд» подписал защитника сборной Бельгии Менье свободным агентом

« Сандерленд » объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником сборной Бельгии Тома Менье. 34-летний футболист перешел на правах свободного агента после истечения контракта с « Лиллем », где он играл последние два сезона.

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