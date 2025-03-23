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Южноафриканский посол Эмрахим Расул возвращается домой героем

Южноафриканский посол Эмрахим Расул возвращается домой героем

Посол Южной Африки Эмрахим Расул, отстраненный США, вернулся в Кейптаун. Его встретила многолюдная толпа, выражая поддержку.

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