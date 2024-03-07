👍💐 В преддверии 8 Марта Аксёнов наградил женщин за добросовестный труд и вклад в развитие Крыма Глава Крыма Сергей Аксёнов торжественно вручил награды 25 женщинам.
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👍💐 В преддверии 8 Марта Аксёнов наградил женщин за добросовестный труд и вклад в развитие Крыма Глава Крыма Сергей Аксёнов торжественно вручил награды 25 женщинам.