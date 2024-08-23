Бастрыкин разберется в обстоятельствах смерти 17-летней самбистки

По факту самоубийства 17-летней девушки из Республики Алтай возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после самоубийства 17-летней девушки из Республики Алтай в Новосибирске.