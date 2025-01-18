ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 743 подписчика

Имущество Моргенштерна* арестовано судом

Имущество Моргенштерна* арестовано судом

Уголовное дело в отношении рэпера возбудили после проверки московской прокуратуры.Pr Scr youtube.com/@sobchakСуд арестовал имущество Моргенштерна по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает 18 января пресс-служба московской прокуратуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх