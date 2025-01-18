Имущество Моргенштерна* арестовано судом

Уголовное дело в отношении рэпера возбудили после проверки московской прокуратуры.Pr Scr youtube.com/@sobchakСуд арестовал имущество Моргенштерна по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает 18 января пресс-служба московской прокуратуры.
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