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Царьград

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Светящиеся шары в небе: загадка для России, Киргизии и Казахстана

Светящиеся шары в небе: загадка для России, Киргизии и Казахстана

Жители России, Киргизии и Казахстана стали свидетелями редкого явления: светящиеся шары с длинными следами пересекли ночное небо.

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