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Царьград

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Цена халатности: Жизнь женщины оборвалась из-за операции, которой не должно было быть

Цена халатности: Жизнь женщины оборвалась из-за операции, которой не должно было быть

У 50-летней Екатерины никогда не было проблем со здоровьем. Она всю жизнь жила в деревне, постоянно находилась на свежем воздухе, занималась хозяйством и огородом.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Что за дурь! Как можно вылечить кисти без операции, и за что анестезиолого обвиняют,редко ,но бывает реакция на анастезию.
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14 час.

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