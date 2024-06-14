Губернатор: силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на Ростовскую область

По предварительным данным, жертв нет Силы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников на территории Ростовской области, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии