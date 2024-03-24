Что происходит на "просвещенном" Западе

© VOLLER ERNST / SIEGFRIED STEINAC/IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS "ЛЯПНУЛ ЛИШНЕГО"? ПОЛУЧИ ПОЖИЗНЕННОЕ: ДЛЯ НЕСОГЛАСНЫХ ГОТОВЯТ УНИКАЛЬНЫЙ "АТТРАКЦИОН" ЕКАТЕРИНА ПАНФИЛОВА Вот-вот власти примут закон, согласно которому судьи смогут помещать под домашний арест тех, кто ещё не совершил преступление, "но, возможно, может это сделать".
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