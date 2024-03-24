Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Теперь тебе, долбоебу керпячоффффу, сообщаю, что некоторые замполиты, например, некий Хрущев и еще один, некто Брежне...После выборов пре...
  • Леонтий Букштейн
    Интересно, как себя чувствует некто Яйценюк, раскачивавший майдан, а теперь комфортно, без отключений света, проживаю...Разрушение Днепро...
  • Виталий Кирпиченко
    Смотрите, люди добрые! Человеческим языком заговорил "замполит"! А ума -то сколько в тексте: "может сменить, а может ...После выборов пре...

Что происходит на "просвещенном" Западе

Что происходит на "просвещенном" Западе

© VOLLER ERNST / SIEGFRIED STEINAC/IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS "ЛЯПНУЛ ЛИШНЕГО"? ПОЛУЧИ ПОЖИЗНЕННОЕ: ДЛЯ НЕСОГЛАСНЫХ ГОТОВЯТ УНИКАЛЬНЫЙ "АТТРАКЦИОН" ЕКАТЕРИНА ПАНФИЛОВА Вот-вот власти примут закон, согласно которому судьи смогут помещать под домашний арест тех, кто ещё не совершил преступление, "но, возможно, может это сделать".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх