Что происходит на "просвещенном" Западе

© VOLLER ERNST / SIEGFRIED STEINAC/IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS "ЛЯПНУЛ ЛИШНЕГО"? ПОЛУЧИ ПОЖИЗНЕННОЕ: ДЛЯ НЕСОГЛАСНЫХ ГОТОВЯТ УНИКАЛЬНЫЙ "АТТРАКЦИОН" ЕКАТЕРИНА ПАНФИЛОВА Вот-вот власти примут закон, согласно которому судьи смогут помещать под домашний арест тех, кто ещё не совершил преступление, "но, возможно, может это сделать".