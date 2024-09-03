"ЕС не доволен визитом Путина в Монголию" - пофик веники

А мне насрать на ЕС. Главное что я поездкой Путина доволен. Буду ещё на это стадо дебилов под кнутом алкоголика пастуха из Испании обращать внимание.

Алексей Горшков

Путин - всё-таки рисковый мужик! Но он лишь ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗМАЗАЛ этот МУС, который на ... как говорил доктор Быков в "Интернах" - "градуснике вертели" - и Штаты, и Израиль! Вот С КОГО НАДО ПРИМЕР БРАТЬ - а то иногда в интернете читаешь - то в одну, то в другую международную организацию, не скрывающую своей антироссийской позиции, и поставляющую оружие для убийства российских граждан МЫ ДЕНЬГИ ПЛАТИМ !!! НЕ СТОИТ РАСШАРКИВАТЬСЯ ПЕРЕД ОТКРОВЕННЫМИ НЕПРИЯТЕЛЯМИ !!!