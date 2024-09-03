Театр абсурда
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Театр абсурда

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"ЕС не доволен визитом Путина в Монголию" - пофик веники

"ЕС не доволен визитом Путина в Монголию" - пофик веники

Евросоюз довел до Монголии свое мнение по визиту Путина и ордену МУС В ЕС обеспокоены визитом Путина в Монголию, потому что страна признает юрисдикцию МУС, который выдал ордер на арест главы РФ Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию, в Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Чтобы потом от Парижа одни головёшки остались?
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11 час.
Игорь Максаков
А мне насрать на ЕС. Главное что я поездкой Путина доволен. Буду ещё на это стадо дебилов под кнутом алкоголика пастуха из Испании обращать внимание.
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11 час.
Алексей Горшков
Путин - всё-таки рисковый мужик! Но он лишь ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗМАЗАЛ этот МУС, который на ... как говорил доктор Быков в &quot;Интернах&quot; - &quot;градуснике вертели&quot; - и Штаты, и Израиль! Вот С КОГО НАДО ПРИМЕР БРАТЬ - а то иногда в интернете читаешь - то в одну, то в другую международную организацию, не скрывающую своей антироссийской позиции, и поставляющую оружие для убийства российских граждан МЫ ДЕНЬГИ ПЛАТИМ !!! НЕ СТОИТ РАСШАРКИВАТЬСЯ ПЕРЕД ОТКРОВЕННЫМИ НЕПРИЯТЕЛЯМИ !!!
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4 час.

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