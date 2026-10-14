Пик звездопада Ориониды над Ростовской областью: до 30 метеоров в час

Пик метеорного потока Ориониды над Ростовской областью придётся на ночь с 20 на 21 октября, однако яркая Луна может помешать наблюдениям, поэтому астроном Николай Дёмин советует смотреть на небо во второй половине ночи или перед рассветом.
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