Втрое дешевле топовых конкурентов: опубликованы веса китайской модели Kimi K3 с 2,8 трлн параметров

Moonshot AI выложила полную архитектуру модели в открытый репозиторий. Австралийский бизнес уже перебрасывает на неё до четверти трафикаКитайская компания Moonshot AI 27 июля опубликовала в открытом доступе полные «веса» и архитектуру своей большой языковой модели Kimi K3 — системы на 2,8 трлн параметров, нативным зрением и окном контекста в миллион токенов.