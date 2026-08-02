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Втрое дешевле топовых конкурентов: опубликованы веса китайской модели Kimi K3 с 2,8 трлн параметров

Втрое дешевле топовых конкурентов: опубликованы веса китайской модели Kimi K3 с 2,8 трлн параметров

Moonshot AI выложила полную архитектуру модели в открытый репозиторий. Австралийский бизнес уже перебрасывает на неё до четверти трафикаКитайская компания Moonshot AI 27 июля опубликовала в открытом доступе полные «веса» и архитектуру своей большой языковой модели Kimi K3 — системы на 2,8 трлн параметров, нативным зрением и окном контекста в миллион токенов.

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