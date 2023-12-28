Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Подробности — на сайте градоначальника 2023 год для промышленности Москвы прошел прекрасно. Столицы еще более прочно стала занимать первые позиции в стране по объему несырьевого неэнергетического экспорта.
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