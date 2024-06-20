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Китай

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Новый импульс развития китайско-казахстанского энергетического сотрудничества

20 июня, «Жэньминь жибао» онлайн --  В рамках совместного пресс-тура «Жэньминь жибао» и СМИ Казахстана, посвященного инициативе «Один пояс, один путь», журналисты посетили магистральный газопровод «Китай-Казахстан» и проект по модернизации и реконструкции Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

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