Новый импульс развития китайско-казахстанского энергетического сотрудничества

20 июня, «Жэньминь жибао» онлайн -- В рамках совместного пресс-тура «Жэньминь жибао» и СМИ Казахстана, посвященного инициативе «Один пояс, один путь», журналисты посетили магистральный газопровод «Китай-Казахстан» и проект по модернизации и реконструкции Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.