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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Мадуро ввел режим чрезвычайного положения в экономике Венесуэлы из-за пошлин Трампа

Мадуро ввел режим чрезвычайного положения в экономике Венесуэлы из-за пошлин Трампа

Президент Венесуэлы подписал указ о чрезвычайном экономическом положении. Мадуро уполномочил власти принять срочные и чрезвычайные меры для защиты производственные секторов страны от глобальной угрозы, связанной с тарифной политикой США.

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