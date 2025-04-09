Мадуро ввел режим чрезвычайного положения в экономике Венесуэлы из-за пошлин Трампа

Президент Венесуэлы подписал указ о чрезвычайном экономическом положении. Мадуро уполномочил власти принять срочные и чрезвычайные меры для защиты производственные секторов страны от глобальной угрозы, связанной с тарифной политикой США.
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