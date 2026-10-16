В Подмосковье завершилась необычная инженерная операция. На строящейся Загорской ГАЭС-2 специалисты сумели поднять и выровнять массивное железобетонное здание станционного узла массой около 300 тысяч тонн.
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