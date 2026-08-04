Как не стать жертвой аферы при покупке приватизированной квартиры: советы юриста

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. При покупке жилья, которое ранее было приватизировано, высок риск столкнуться с мошенничеством – например, приобрести квартиру с «тайным» жильцом, которого невозможно выселить.
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