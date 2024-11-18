В Абхазии предложили передать обязанности президента вице-президенту

Как стало известно, местные протестующие согласятся назначить исполняющим обязанности президента действующего вице-президента при условии, что должность премьера отойдет представителю оппозиции, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».
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