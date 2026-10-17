15 октября глава армянского правительства Никол Пашинян заявил на брифинге об отсутствии у Армении проблем с российской концессией на управление железными дорогами страны.
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