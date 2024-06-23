Буданов: ситуация на фронте для украинской армии является сложной

Ситуация для украинских войск на поле боя остается сложной. Об этом в интервью американской газете Philadelphia Inquirer заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) генерал Кирилл Буданов.
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